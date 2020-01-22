Общество

В Пскове утверждены проекты планировки и межевания территории микрорайона №15

Утвержден проект планировки и проект межевания территории микрорайона №15 в границах улиц Линейная, Старотекстильная и Сиреневого бульвара в городе Пскове. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города. Документ подписан главой администрации Александром Братчиковым «в целях обеспечения устойчивого развития территорий, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, совершенствования правового регулирования в сфере градостроительных и земельных отношений».

Данное Постановление будет направлено в адрес управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области в течение пяти рабочих дней со дня подписания.

Подробнее с проектом планировки территории микрорайона №15 можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Основная цель проекта – выделение элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик, очередности планируемого развития территории.

Рассматриваемые земельные участки расположены в территориальной зоне Ж1 - зона многоэтажной жилой застройки (5-10 этажей) согласно Правилам землепользования и застройки Пскова.