Общество

За строительством школы в Великих Луках можно будет следить в режиме реального времени

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов проконтролировал ход строительства трех образовательных учреждений (двух детских садов и школы) в Великих Луках.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, первым объектом стал детский сад на 140 мест, который возводится на улице Заслонова. Подрядчик во время доклада председателю комитета отметил, что все необходимые материалы уже закуплены и завезены на строительную площадку. Сергей Грахов положительно оценил высокие темпы работ и поручил не сбавлять их. «Необходимо постараться сдать объект к сентябрю, чтобы с нового учебного года дети смогли бы пойти в новое и современное дошкольное учреждение», — подчеркнул руководитель профильного комитета.

Также Сергей Грахов посетил строительную площадку школы на 800 мест, которая также возводится на улице Заслонова. Председатель комитета по строительству и ЖКХ поручил обеспечить освещение на объекте, чтобы рабочие могли работать в темное время суток. Также для контроля за стройкой будет установлена камера, передающая изображение в режиме реального времени.

Последним объектом стал детский сад на 140 мест в микрорайоне Северный на улице Дружбы. Один из актуальных вопросов - ограждение строительной площадки. Сергей Грахов поручил организовать установку забора, чтобы посторонние не смогли проникнуть на объект, а также ускорить темпы работ и не допустить отставания от графика.

По итогам осмотра строительных площадок руководитель регионального комитета по строительству и ЖКХ провел рабочую встречу с заместителями главы Великих Лук Юрием Власюком и Дмитрием Назимовым. Стороны обсудили организацию мероприятий для контроля за строительством образовательных учреждений, а также вопросы реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, строительство детских садов и школы в Великих Луках проводится в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование». На эти цели из федерального бюджета выделено более 700 млн рублей.