Общество

В Великих Луках разыскивают 15-летнего подростка, не вернувшегося с прогулки

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение пропавшего без вести Семенова Владислава Алексеевича 2004 года рождения (дата рождения — 18 июля). 28 января в 17 часов подросток ушел гулять, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 15 - 16 лет, рост 160-170 см, худощавого телосложения, нос средний, волосы темные короткие, челка длинная. Был одет: джинсы темно-синие, куртка темно-синяя матерчатая, на рукавах серые и красные вставки, носит чёрный воротник накидной вместо шарфа, кроссовки темно-синие.



Особые приметы: на нижней губе шрам.

Если вам что-либо известно о местонахождении юноши или вы обладаете полезной информацией, убедительная просьба связаться с сотрудниками полиции по телефонам 02 либо +79062231128, сообщает портал iLuki.