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Общество

Псковские общественники озвучили меры по реализации Послания президента Федеральному Собранию

29.01.2020 21:56|ПсковКомментариев: 0

Представители профильных комитетов Псковской области озвучили меры по реализации Послания президента Федеральному Собранию в регионе. Как передает корреспондент Псковской ленты новостей, 29 января общественники собрались в проектном офисе «Команды 2018», чтобы по итогам видеотрансляции Послания приступить к обсуждению основных его положений.

В своем Послании президент Владимир Путин заявил, например, что на детей от 3 до 7 лет с 1 января 2020 года введут ежемесячные выплаты, организуют бесплатное горячее питание в школах для учеников младших классов, введут доплаты классным руководителям, увеличат число бюджетных мест в вузах и внедрят новую систему оплаты труда сотрудников сферы здравоохранения.

Свою позицию по этим вопросам озвучили руководители и представители органов областной власти. Заместитель председателя областного комитета здравоохранения Денис Сачков отметил, что за два года в регионе возвели 29 ФАПов. Это позволяет сказать, что одна из президентских задач, касающаяся обеспечения населения малых населенных пунктов качественной медицинской помощью уже решена.

«Что касается нехватки кадров, эта задача решалась, решается и будет решаться. Согласно Посланию президента, в регионе введут выплаты и надбавки медицинским специалистам, кроме того, мера по обеспечению врачей жильем продолжит реализовываться. Средства на это заложены», - отметил Денис Сачков.

Заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев в свою очередь напомнил, что комитет уже сформировал заявку на выделение средств, которые в дальнейшем направят на организацию бесплатного горячего питания младших школьников. Кроме того, продолжится работа по увеличению бюджетных мест в вузах.

Заместитель председателя регионального комитета по культуре Владимир Куприн рассказал, что под флагом реализации президентского Послания весной в Пскове сдадут школу искусств. Вместе с тем комитет работает над реконструкцией зданий школ искусств и в других муниципалитетах. Например, в Себеже.

Начальник управления цифрового развития и связи региональной администрации Денис Матвеев поднял вопрос о цифровизации Псковской области. Основной задачей ведомства он назвал прокладку оптоволоконных сетей.

«Сейчас в сельской местности цифровизация всего 15-20%. В рамках проекта мы подключаем около 300 населенных пунктов к оптоволокну. Это поможет жителям деревень начать пользоваться высокоскоростным интернетом. Изменения в цифровизации будут глобальные в ближайшее время, - заключил руководитель комитета.

По итогам кратких докладов представителей профильных комитетов у общественников возникли вопросы, которые они вынесли на общее обсуждение. Один из них - смогут ли деревенские врачи, большинство из которых находятся в преклонном возрасте, освоить новейшую технику, установленную на ФАПах. В ответ на это представитель комитета по здравоохранению сообщил, что все медики региона регулярно проходят аттестацию и умеют пользоваться всем необходимым оборудованием. Кроме того, многие из них успешно пользуются интернетом.

В ходе обсуждения также говорилось о необходимости индексации пенсии всех пожилых граждан, а не только тех, кто работает на пенсии. Было предложено также снизить плату за проезд в транспорте и вернуть льготы на межмуниципальных рейсах.

По итогам обсуждения собравшиеся отметили значимость принятых на уровне правительства решений и добавили, что Псковская область сделает все возможное для исполнения поручений Владимира Путина.

Теги: #послание Путина Федеральному Собранию
Источник: Псковская Лента Новостей
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