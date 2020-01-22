Общество

Россия из-за вируса оставит закрытыми границы в пяти восточных регионах

Власти России решили продлить закрытие границ по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного округа, сообщила журналистам в среду вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РБК.



Речь идет о пунктах пропуска на границах с Китаем в Благовещенске и Поярково Амурской области, в Амурзете и Нижнеленинском Еврейской автономной области и в Покровке Хабаровского края, а также о пунктах в Забайкальском и Приморском краях.



Как следует из информации на сайте Федерального агентства по обустройству государственной границы, эти и ряд других автомобильных пунктов пропуска на российско-китайской границе были закрыты с 24 января в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Всего ограничение работы тогда коснулось 11 пропускных пунктов. Возобновить работу пунктов планировалось в конце января.



«Мы предложим нашим вузам довести до сведения студентов из КНР, которые учатся в российских вузах и которые уехали на праздники в КНР, продлить каникулы до 1 марта 2020 года», - также сказала Голикова.



Кроме того, по ее словам, с 31 января решено ограничить железнодорожное сообщение с КНР. Останется лишь движение поездов по маршруту Москва - Пекин - Москва. «Мы договорились, что в течение двух суток Минтранс и МИД оценят ситуацию по количеству наших граждан, которые возвращаются в РФ, и после этого будет принято решение по режиму полетов из КНР и в КНР», - добавила она.



Во вторник президент Владимир Путин на совещании с правительством поручил минимизировать человеческие потери от коронавируса в России. Присутствовавшая на совещании Голикова доложила главе государства, что в России пока не обнаружили китайский коронавирус, но вероятность его возникновения есть.