Общество

Участникам Парада к 75-летию Победы вручат памятные медали

Военнослужащие, которые примут участие в праздничном параде к 75-летию Победы 9 мая на Красной площади Москвы и на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, получат памятные медали. Об этом «Известиям» сообщили в Министерстве обороны РФ.

Статус новой медали позволит носить ее на парадном мундире. Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что этой традиции много лет. Ранее выдавали значки, а сейчас - памятную медаль. Кроме того, редактор журнала «Сержант» Геннадий Плоткин отметил, что парад - памятное событие и военнослужащие достойны поощрения за участие в нем.

«Главное, чтобы награда не совпадала до степени смешения с боевыми медалями, - отметил эксперт. - Для тех, кто участвует в параде не в первый раз, можно предусмотреть отметки на колодке с указанием, сколько раз это было, чтобы не пришлось носить несколько одинаковых знаков. Примерно так в своё время на ордене Красного знамени были цифры у тех, кто награжден неоднократно», - добавил Плоткин.

https://iz.ru/967790/roman-kretcul-aleksei-ramm/daiut-znak-uchastnikam-parada-k-75-letiiu-pobedy-vruchat-pamiatnye-medali