Общество

Андрей Турчак: «Единая Россия» планирует озвучить на Совете по развитию МСУ инициативу о народном бюджетировании

Фото: ER.RU

«Единая Россия» планирует озвучить на Совете при президенте России по развитию местного самоуправления инициативу о «народном бюджете» и сделает все возможное, чтобы эта практика была распространена на всю страну. Об этом заявил секретарь Генсовета партии, вице-спикер Совфеда Андрей Турчак на заседании Уральского межрегионального координационного совета в Челябинске, сообщает ER.RU.

«В Послании президент России Владимир Путин особо подчеркнул необходимость привлечения граждан к принятию решений. Люди на местах действительно готовы активно принимать участие в решении вопросов местного значения и зачастую делают это гораздо эффективнее, чем некоторые чиновники. Яркий пример - внедренная в некоторых регионах, в том числе в Уральском федеральном округе, практика инициативного бюджетирования, когда часть бюджетных расходов идет на проекты, предложенные жителями», - сказал Турчак.

Он сообщил, что «Единая Россия» на основе лучших региональных практик уже разработала законопроект о «Народном бюджете». «Сегодня состоится заседание Совета при президенте России по развитию местного самоуправления, мы планируем озвучить инициативу и сделаем все, чтобы эта практика была распространена на всю страну», - отметил Турчак.

В ходе рабочей поездки в Челябинск 29 января секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Совфеда Андрей Турчак принял участие в заседании Уральского межрегионального координационного совета партии. Участники заседания, в числе которых губернатор Челябинской области Алексей Текслер, секретарь Челябинского регионального отделения партии Владимир Мякуш, руководитель Уральского МКС Иван Квитка и партийцы шести регионов, обсудили первоочередные задач партии по реализации Послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию, а также подготовку к избирательным кампаниям 2020–2021 годов на территории Уральского федерального округа.