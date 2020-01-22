Общество

В Госдуме предложили устанавливать памятные таблички на домах, где живут ветераны

Депутат Государственной Думы Сергей Вострецов предложил устанавливать памятные таблички «Здесь живёт герой» по всей России на домах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба парламентария, пишет «Парламентская газета».

Фото: Юрий Паршинцев

Сергей Вострецов принял участие в подведении итогов конкурса «Здесь живёт герой», который ещё в ноябре 2019 года в Красносельском районе Петербурга дал старт Году памяти и славы, объявленному президентом России Владимиром Путиным. Юные жители города представили в детскую школу искусств свои работы, предлагающие их видение памятного знака «Здесь живёт герой».

Вострецов подчеркнул, что фронтовики и труженики - гордость страны, но зачастую соседи не знают, что рядом с ними живут такие люди, а должны, считает депутат.

Парламентарий уверен, что акция «Здесь живет герой» достойна, чтобы её подхватили во всех уголках России, как «Бессмертный полк» или «Свечу памяти».

«Пусть все узнают, что рядом с ними живут замечательные люди, подарившие нашей Родине 75 лет мирной жизни, и найдут силы и время, чтобы поддержать, приободрить наших дорогих ветеранов, позаботиться о них», - считает Сергей Вострецов.