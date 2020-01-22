Общество

Псковский Красный Крест просит ветеранов-медиков помочь в сборе материалов о помощи раненым в годы ВОВ

Псковский Красный Крест просит отозваться тех, кто в годы Великой Отечественной войны был врачом, медсестрой, санитаром или сандружинницей и сражался на поле боя и в тылу, спасая жизни людей под знаком Российского Красного Креста, и рассказать о своем участии в спасении людей и особенных эпизодах милосердия во время войны.

«Мы также рассчитываем на помощь руководителей медицинских организаций и родственников ветеранов-медиков в сборе материалов о героическом прошлом тех, кто помогал раненым и больным», - отметили в Псковском Красном Кресте.

Полученная информация будет использована для организации фотовыставки Российского Красного Креста в городе Москве, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Любую информацию будут рады услышать в региональном отделении Российского Красного Креста до 5 февраля по телефону (8112) 72-09-11.