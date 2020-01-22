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Общество

Бывший директор школы №13 восстановлена в должности решением Псковского городского суда

30.01.2020 10:29|ПсковКомментариев: 1

Решением Псковского городского суда от 28 января бывший директор средней общеобразовательной школы №13 города Пскова Ирина Белякова восстановлена в ранее занимаемой должности.

По мнению представителей Ирины Беляковой, причиной ее увольнения с должности директора школы явился конфликт с гражданином, который хотел получить свободный доступ на территорию образовательного учреждения, так как школьный забор мешал его выезду из гаража. Как утверждает Белякова, она не могла подвергнуть риску жизнь и здоровье учеников и нарушить нормы законодательства об антитеррористической безопасности.

В ходе судебного заседания выявлены нарушения процедуры проведения аттестации руководителей муниципальных учреждений, в том числе подписание Ириной Беляковой пустого аттестационного листа.

Словившуюся ситуацию в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей прокомментировал заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

Александр Коновалов заявил, что администрация Пскова не намерена обжаловать решение суда и готова выполнить его в полном объеме. «Для того, чтобы приступить к своим обязанностям, данному руководителю необходимо будет вновь пройти процедуру аттестации. Директор школы должен быть аттестованным сотрудником. Если Ирина Белякова эту процедуру пройдет, то останется на ранее занимаемой должности», - рассказал заместитель главы администрации Пскова.

Он подтвердил, что администрация города проиграла суд из-за того, что прошлая процедура аттестации была проведена с некоторыми признаками некорректности. «Хочу отметить, что у нас действительно были серьезные претензии к работе учреждения в лице его руководителя. Они вряд ли могут аннулироваться. Администрация города и управление образования будут пристально следить за работой учреждения, так как те нарекания, которые были вскрыты, напрямую касаются организации образовательного процесса. Однако, важно отметить, что не стоит понимать это так, что мы будем сидеть, потирая руки, и ждать, когда человек оступится», - заявил Александр Коновалов.

«Мы считаем, что в школе в свое время были допущены серьезные нарушения. Из-за бездействия или позиции руководителя в этом учебном учреждении закрылось дошкольное отделение, соответственно весь микрорайон лишился дополнительных мест для дошкольников, а сама школа была на грани того, чтобы 1 сентября не начать свою работу. Все эти вопросы заставляют нас задуматься», - заключил заместитель главы администрации Пскова.

Напомним, 30 апреля прошлого года Псковская городская Дума согласовала досрочное расторжение трудового договора с директором псковской школы №13 Ириной Беляковой. Ирина Белякова возглавляла школу №13 с сентября 2001 года.

Теги: #ОМСУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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