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Общество

Курсанты псковской академии ФСИН отрабатывают навыки по ведению тактических действий в случае чрезвычайных обстоятельств

30.01.2020 10:53|ПсковКомментариев: 0

В течение дня курсантам выпускных курсов Псковского филиала Академии ФСИН России в игровых коллективах предстоит отработать алгоритм действий групп управления в случае возникновения в исправительном учреждении чрезвычайных обстоятельств и спланировать мероприятия с целью их ликвидации и нормализации обстановки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, 31 января и 1 февраля в загородном учебном центре Псковского филиала академии курсанты в условиях, максимально приближенных к реальным, где учитывается все: местность, спецсредства и даже униформа – продемонстрируют на практике сформированные за годы обучения в вузе навыки по организации действий групп боевого порядка в специальных операциях при чрезвычайных обстоятельствах социального характера, оперативно-розыскной деятельности.

Сегодня с целью участия в этих мероприятиях курсанты отправятся в загородный учебный центр Псковского филиала академии. Вечером им предстоит совершить туда марш на автомобильной технике.

Отметим, что совершенствовать свои практические навыки по организации и ведению действий групп боевого порядка в специальной операции курсантам выпускных курсов будут помогать преподаватели кафедр физической, огневой и тактико-специальной подготовки и организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Псковского филиала академии и сотрудники отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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