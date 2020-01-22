Общество

Роспотребнадзор не выявил ни одного случая заражения коронавирусом в России

Роспотребнадзор опубликовал очередной бюллетень о ситуации с коронавирусом. По данным ведомства, в России больных пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, не зарегистрировано.

«За период мониторинга выявлено 184 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 30 больных - респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 23 - грипп А, 10 - грипп В, 7 - парагрипп, в 2 случаях - сезонная коронавирусная инфекция, у 10 заболевших - микстинфекция», - прокомментировали в Роспотребнадзоре.

По последним данным, в Китае зарегистрировано 7711 случаев инфицирования новым коронавирусом. 170 человек скончались.

Вспышка пневмонии неизвестного происхождения произошла в конце прошлого года в городе Ухань. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был выявлен 7 января.

Единичные случаи заболевания зарегистрированы, помимо КНР, еще в 16 странах.