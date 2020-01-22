Правительство РФ с февраля проиндексировало выплаты, пособия и компенсации

Правительство РФ установило коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций, сообщается на сайте правительства.
«Правительство Российской Федерации постановляет: установить с 1 февраля 2020 г. коэффициент индексации 1,030», - говорится в постановлении, размещенном на сайте правительства в четверг.
Индексация коснется лиц, упомянутых в законах о тех, кто подвергся радиации, Героях Советского Союза, Героях России, полных кавалерах ордена Славы, Героев социалистического труда, Героев труда РФ, ветеранах; имеющих детей; инвалидах и других.