Общество

Межрегиональная конференция «Про смыслы» пройдет в Пскове 26 февраля

Конференция, посвященная управленческим компетенциям и стратегическому планированию, соберет в Пскове представителей некоммерческих организации из Тюмени, Перми, Архангельска, Калининграда, Санкт-Петербурга и Пскова 26 февраля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, благотворительный фонд «Добрый город» в сентябре 2019 года приступил к реализации программы «Про смыслы», направленной на профессиональное развитие сотрудников и руководителей некоммерческих организаций.

Проект включал проведение очных образовательных семинаров в пяти регионах России, заочную работу участников по выполнению практического задания, консультации экспертов.

«По данным Росстата на конец 2018 г. в России насчитывается более 90000 некоммерческих организаций, многие из них занимаются решением действительно важнейших социальных проблем, однако нередко случается так, что на выстраивание работы внутри организации у представителей НКО не хватает ни времени, ни сил. А ведь не секрет, что грамотно спланированная и встроенная в работу стратегия, четко определенные миссия, цели, задачи в существенной степени способствуют достижению результата работы. Именно поэтому мы, совместно с практикующими бизнесменами, успешными руководителями фондов и консалтинговых агентств спроектировали образовательную программу, включающую навыки формулирования миссии, написания стратегии организации и внедрения ее в работу» - рассказал председатель совета БФ «Добрый город»Семен Никонов.

В проекте принял участие 101 участник – представители некоммерческих организаций, а также 10 экспертов. К настоящему времени все образовательные мероприятия завершены и 26 февраля запланирована итоговая конференция, которая соберет представителей всех регионов-участников. Предполагается, что в ходе конференции будут представлены наиболее успешные реализованные проекты участников образовательной программы. Представители некоммерческих организаций расскажут о собственном практическом опыте внедрения и использования в работе стратегического планирования. Кроме того, предполагается обсуждение опыта работы с попечительскими советами, панельная дискуссия на тему факторов, влияющих на устойчивость работы и развития НКО в регионах.

В завершении конференции запланировано награждение участников международной акции #Щедрыйвторник и проведение третьего Круга благотворителей в г. Пскове.

Конференция состоится 26 февраля с 10.00 до 18.00 по адресу: Псков, ул. Некрасова, 3, отель «Двор Подзноева». К участию в конференции приглашаются представители псковских НКО и инициативных группы, а также все заинтересованные в эффективной работе НКО.

Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда CAF.