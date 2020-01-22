Общество

Консультативной поликлинике Псковской областной больницы исполняется 70 лет

1 февраля исполняется 70 лет Консультативной поликлинике Псковской областной клинической больницы.

Поликлиника оказывает плановую консультативную помощь жителям Псковской области. Прием ведется по направлению от врачей из медицинских организаций региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной клинической больнице.

1 февраля 1950 года было открыто поликлиническое отделение на 100 посещений в день к врачам 6-ти специальностей. Оно было расположено на втором этаже каменного дома по ул. Интернациональной, 45. Сейчас поликлиника находится по адресу: ул. Малясова, 2.

В 1952 году началось строительство двухэтажного здания, в котором сейчас располагается консультативная поликлиника. 58 врачей вели прием.

В 1957 году в поликлинике был открыт кабинет электрокардиографии.

В 1972 году консультативная поликлиника работала уже в режиме 300 посещений. Прием проводился по 30-ти специальностям, в том числе принимал врач-генетик.

В 1985 году заведующей консультативной поликлиники назначена врач-кардиолог Татьяна Ширшова.

С 1992 по 2007 год – заведовала поликлиникой врач-профпатолог Ирина Грачева.

С 2007 года по настоящее время заведующая поликлиникой - главный внештатный врач-аллерголог Псковской области Ольга Слепиковская.

С 2009 года в поликлинике ведутся электронные медицинские карты.

В настоящее время осуществляется прием порядка 300 пациентов в день по 21 специальностям – это аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, гематолог, гинеколог, кардиолог, невропатолог, нейрохирург, нефролог, отоларинголог (ЛОР), офтальмолог , проктолог, профпатолог, пульманолог, сосудистый хирург, сурдолог, торакальный хирург, травматолог-ортопед, уролог, хирург, челюстно-лицевой хирург, эндокринолог.

Больше половины обратившихся по направлению пациентов – это сельские жители Псковской области.