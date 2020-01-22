Общество

Совфед одобрил закон о праве детей на жилье при разводе родителей

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в четверг закон, который дает право судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребенка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильем, пишет ТАСС.

С этой целью законом вносится изменение в статью 86 Семейного кодекса РФ, согласно которому перечень исключительных обстоятельств, при которых каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных (помимо алиментов) расходов, вызванных этими обстоятельствами, дополняется новым - отсутствие у ребенка пригодного для постоянного жилья. В действующем законодательстве в числе таких обстоятельств определены болезнь или увечье несовершеннолетнего или нетрудоспособного совершеннолетнего, необходимость оплаты постороннего ухода за ним и «другие обстоятельства».

Как пояснила зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина, несмотря на то, что этот перечень не является исчерпывающим, суды в своей практике назначают дополнительные выплаты только с целью возмещения расходов медицинского характера, поскольку все перечисленные в законе обстоятельства связаны именно со здоровьем ребенка. Сенатор отметила, что парламентариям в связи с этим поступает большое количество обращений от родителей, добавив, что представленный закон устраняет эту несправедливость.

Вместе с тем, как считает Мизулина, в законе есть скрытые нюансы, которые могут допустить злоупотребление правом со стороны тех, кто получит возможность взыскивать такого рода дополнительные средства с отдельно проживающего родителя. Она не исключила, что парламентариям еще придется вернуться к этому закону.

Спикер СФ Валентина Матвиенко назвала этот закон очень важным. «Это дополнительные меры, усиливающие защиту наших детей и вносящие вклад в укрепление семейных уз и общей ответственности за судьбу детей», - сказала она.