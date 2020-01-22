Общество

Обучающий семинар по коммуникационным технологиям для Териториальных избирательных комиссий пройдет в Пскове

Одной из важных задач, которые ставятся перед ТИК районов, является обеспечение открытости и гласности избирательного процесса и организация высокого уровня информированности населения. Для достижения данной цели в начале года для каждого ТИК были созданы страницы в социальной сети «Вконтакте» и «Инстаграм» и организованы встречи, где неоднократно обсуждалась необходимость качественного и информативного ведения социальных сетей.

По результатам встреч в районах Избирательной комиссией Псковской области было принято решение об организации обучающего семинара по коммуникационным технологиям.

31 января с 10.00 в Пскове пройдет включенное обучение для членов Территориальных избирательных комиссий. Главная цель обучения - это организация качественного и оперативного информирования избирателей о подготовке избирательных кампаний, мероприятиях, изменениях в законодательстве и повышение изобретательской активности.

На семинаре со вступительным словом выступит председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Он расскажет слушателям об актуальности коммуникационных технологий через социальные сети и Интернет. Далее региональный куратор системы Инцидент-Менеджмент Анастасия Григорьева проведет лекцию на тему «Работа с официальными публичными страницами региона в социальных сетях» и представит положительный опыт по ведению социальных сетей на примере ТИК Печорского и Псковского районов.

Важной частью обучения станет обсуждение основных практических технологий работы в социальных сетях, которые обеспечат Территориальным избирательным комиссиям заинтересованность избирателей в публикациях и постоянный рост аудитории. Двухчасовой мастер-класс проведут сотрудники SMM-агенства «Smorodina».