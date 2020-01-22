Общество

Антон Минаков потребовал у надзорного комитета в сфере ЖКХ замечать проблемы, которые у них прямо под носом

Лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков призвал органы исполнительной власти региона проводить проверки управляющих организаций, работающих в сфере ЖКХ, не дожидаясь соответствующих запросов от депутатов Госдумы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение он озвучил в выступлении, предваряющем 39-ю сессию регионального парламента.

В начале выступления Антон Минаков напомнил, что на одном из совещаний администрации Псковской области глава региона Михаил Ведерников указал на необходимость вывести работу системы ЖКХ на новый уровень. Однако по факту в этой сфере выявляется множество нарушений.

В качестве наглядного примера парламентарий привел работу управляющей компании «УК ЖКХ Псковского района» с одним из домов в Писковичах. Причем, по его словам, региональный комитет по региональному контролю и надзору провел проверку этой компании только после обращения депутатов Госдумы от фракции ЛДПР.

С трибуны областного парламента Антон Минаков обратился к председателю регионального комитета по контролю и надзору Татьяне Смирновой: «Почему для выявления данного преступления необходим запрос от депутатов, если нарушения находятся у вас под носом? Просьба проводить проверки, не дожидаясь запросов от депутатов ЛДПР».

Парламентарий обратил внимание, что «УК ЖКХ Псковского района» за несколько лет существования начислила в свою пользу десятки миллионов рублей. При этом профильный надзорный комитет провел проверку только по указанному в запросе федеральных депутатов дому, но не провел проверку по всем остальным участкам, которые находятся в ведении указанной управляющей компании.

«Мы взяли один дом наобум и сразу выявили там нарушения. Мы создали новый запрос в адрес комитета с просьбой проверить законность деятельности данной компании по всем домам, а у нее их десятки. Кроме того, я уверен, что данная компания не единственная, которая так «радует» наших граждан», - высказался депутат.

В конце выступления он потребовал провести проверку управляющих компаний в Псковской области, не дожидаясь запросов от депутатов Госдумы фракции ЛДПР. «Тем более, что губернатор дал такое поручение», - заключил Антон Минаков.