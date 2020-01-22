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Общество

Сенаторы одобрили закон об упрощённом налогообложении для фермеров

30.01.2020 12:14|ПсковКомментариев: 0

В России появится единый патент в области животноводства и растениеводства. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс одобрили сенаторы 30 января, пишет «Парламентская газета». 

Изменения в Налоговый кодекс, предложенные депутатами Госдумы во главе с председателем парламентской фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым, должны повысить привлекательность патентной системы налогообложения для малого бизнеса на сельских территориях, сделать её более гибкой и доступной, а также способствовать мотивации малого бизнеса к увеличению объёмов производства и вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, в России существует многочисленная группа личных подсобных хозяйств, ведущих предпринимательскую деятельность. Однако они не зарегистрированы ни в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства, ни в качестве индивидуального предпринимателя.

Согласно действующему законодательству, эти граждане обязаны вносить плату за покупку, создание и содержание имущества общего пользования, ремонт общих объектов капитального строительства, а также за услуги товарищества по управлению таким имуществом. Платежи вносятся без заключения между садоводами и товариществом договоров о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования. Общая ежегодная сумма этой платы равна суммарному размеру взносов члена товарищества. При этом в Налоговом кодексе прописано, что взносы членов садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ не учитываются при определении налога на прибыль таких организаций.

Разработанный депутатами и принятый Госдумой в третьем чтении закон предоставит регионам полномочия по объединению видов предпринимательской деятельности в области животноводства и растениеводства, включая услуги в этих видах деятельности.

«Простой и понятный расчёт суммы налога при ПСН, возможность выбора срока действия патента от 1 до 12 месяцев при сезонном характере некоторых видов сельскохозяйственной деятельности, освобождение от предоставления налоговой декларации — все эти условия не только обеспечат пополнение местных бюджетов, но и послужат стимулированию экономического роста на сельских территориях», — отмечают авторы инициативы.

Как подчёркивают законодатели, патентная система не касается личных подсобных хозяйств. То есть граждане, продающие петрушку и укроп со своего огорода, не должны будут оформлять патент. Речь идёт о фермерах и очень крупных личных подсобных хозяйствах, которые располагаются на больших земельных участках и где используется труд наёмных работников.

Источник: Псковская Лента Новостей
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