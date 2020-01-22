Общество

В Пскова отремонтируют двор около Летнего сада

Глава администрации Пскова Александр Братчиков сообщил, когда будет отремонтирован двор дома №30 по Октябрьскому проспекту.

На сайте губернатора Псковской области появилось обращение от жителей дома: «Эпопея началась, где-то 1,5 - 2 года назад. Двор находиться в очень плохом состоянии. Собранием дома было принято решение об участии в программе по реконструкции двора. Мама собрала все необходимые документы, была на встрече с главами города и администрации, так же обращалась к курирующему район депутату. С трудом документы были отданы в конкурсную комиссию. Их не хотели принимать, говоря, что и так много документов с предыдущих лет».

Автор сообщения уточняет, что сначала двор планировали отремонтировать по программе подготовки к Ганзе, но потом - убрали из этой программы: «Пока нам обещали - соседние дворы отремонтировали, отреконструировали. А у нашего - как были ямы, так и остались. Вода после дождя как стояла во дворе, так и стоит».

В ответе на обращение от местного жителя.Александр Братчиков отметил, что 2 сентября заявку на благоустройство двора этого дома подали в муниципальную программу «Формирование современной городской среды МО "Город Псков" - допустили к участию в отборе. Также сити-менеджер добавил, что принятие решения о сроках реализации заявок относится к компетенции общественной комиссии по контролю за реализацией программы.

«Общественной комиссией сформирован и утвержден предварительный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, из числа заявок, поданных в 2017 - 2018 годах. Территория у дома № 30 по Октябрьскому проспекту в указанный перечень не входит, так как заявка подана в 2019 году. Указанная дворовая территория в соответствии с присвоенным рейтингом включена в адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в период с 2021 года», - заключил Александр Братчиков.