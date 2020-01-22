Общество

Направить экономию от бесснежной зимы на ремонт памятников советской эпохи предлагают псковские коммунисты

Депутат-коммунист Псковского областного Собрания Дмитрий Михайлов предложил за счет экономии бюджета Псковской области, образовавшейся из-за бесснежной зимы, отремонтировать к 75-летию Великой Победы ряд памятников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое предложение он озвучил на сессии областного Собрания 30 января.

«В этом году у нас бесснежная зима, снег не вывозился, и образовавшуюся экономию средств можно направить на ремонт памятника 50-летия Красной Армии в Крестах, памятника Ленина на главной площади города и установить памятные знаки детям войны в Пскове и райцентрах области», - пояснил Дмитрий Михайлов. В ряде районов, по его словам, такие памятные знаки установлены, но в большинстве они отсутствуют, в том числе в Пскове. «Уже второй год ветераны просят об этом, но власти города не считают нужным пойти навстречу и отказывают по формальным основаниям», - заметил коммунист.

Кроме того, он выступил против передачи домика «Искра» с баланса Псковского музея на баланс города Пскова. «Так как средств в городском бюджете нет (на его содержание - ред.), мы считаем недопустимыми такие действия», - подчеркнул Дмитрий Михайлов.

Особое внимание депутат уделил работе над внесением поправок в Конституцию РФ, о чем в своем Послании говорил президент Путин. Фракция КПРФ в Госдуме подготовила свой пакет поправок, и Дмитрий Михайлов выразил надежду, что они будут учтены и приняты во втором чтении. Так, коммунисты убеждены, что земля, недра, природные ресурсы и лес должны принадлежать народу и что нельзя ухудшать положение граждан. В Конституции, по мнению коммунистов, должны быть закреплены понятия достойной оплаты труда, пособий, стипендий, предусмотрено увеличение МРОТ в три раза. Всем выпускникам вузов коммунисты предлагают гарантировать первое рабочее место, вернуть бесплатное образование и медицину. На финансирование этого направления, по мнению фракции КПРФ в Госдуме, нужно отправить пятую часть бюджета.

Также коммунисты предлагают прописать в Конституции право на свободное проведение митингов, шествий и собраний, закрепить выборность членов Совета Федерации и мэров городов, а также выборность судей низового уровней, чтоб вернуть доверие общества к судебной системе.

Кроме того, коммунисты будут настаивать на изменения федерального законодательства в части пенсионной системы, предлагая сохранить прежнюю возрастную норму выхода россиян на пенсию: 55 лет и 60 лет

«Все поправки, внесенные депутатами фракции КПРФ, мы считаем обязательными для рассмотрения во втором чтении», - резюмировал Дмитрий Михайлов.