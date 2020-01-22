Общество

У должностных лиц комитета по охране объектов культурного наследия стало меньше полномочий по составлению протоколов

Депутаты Псковского областного Собрания приняли законопроект, который признает утратившими силу несколько статей закона «Об административных правонарушениях на территории Псковской области», учитывающих право должностных лиц профильного госоргана на составление протоколов и рассмотрение дел по этой статье. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение парламентарии единогласно приняли сегодня, 30 января, на очередной сессии Псковского областного Собрания.

Поправки в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» разработаны комитетом по охране объектов культурного наследия для приведения региональной нормативной правовой базы в соответствие с актуальными федеральными законодательными нормами.

Так, в проекте закона исключены основания для привлечения собственника или пользователя объекта культурного наследия к административной ответственности за уклонение от подписания охранного обязательства.

В пояснительной записке к проекту закона уточняется перечень статей КоАП РФ, по которым органы охраны объектов культурного наследия уполномочены рассматривать и возбуждать дела об административных правонарушениях. В частности, ответственность предусмотрена за организацию или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения надзорного органа, за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, за проведение без разрешения археологических полевых работ и оборот археологических предметов, за уклонение от обязательной передачи государству обнаруженных культурных ценностей и другие составы административных правонарушений.