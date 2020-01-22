Общество

В Псковской области принят закон, увеличивающий количество многодетных семей, имеющих право социальной поддержки

В Псковском областном Собрании депутатов приняты в двух чтениях поправки в региональный закон «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект приняли сегодня, 30 января, депутаты Псковского областного Собрания на очередной сессии при 35 голосах «за».

Настоящий Закон вступит в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Таким образом с начала 2020 года изменится одно из условий получения выплаты, что позволит увеличить количество многодетных семей, имеющих право на меры социальной поддержки. До принятия закона такое право имели семьи со среднедушевым денежным доходом ниже, чем среднедушевой денежный доход по Псковской области, рассчитанный территориальным органом Федеральной службы государственной статистики.

Теперь доход семьи будет сравниваться с другим показателем - двукратной величиной прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в области за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением такой выплаты.

С учетом, что среднедушевой денежный доход на 2020 год составляет 23 880 рублей, а размер двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения 24 552 рубля, новый подход позволит увеличить количество семей, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей.

Кроме того, предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям со среднедушевым денежным доходом ниже двукратной величиной прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, позволит получать субсидии из федерального бюджета областному бюджету на софинансирование денежных выплат многодетным семьям. Средства, предусмотренные в бюджете области на эти цели, составляют 513 млн 487 тысяч рублей.