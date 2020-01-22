Общество

Категория природных парков появилась в законодательстве Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания принял закон «Об отдельных вопросах в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в Псковской области». Документ позволит создавать в Псковской области еще одну категорию - особо охраняемых природных территорий - природные парки. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект закона приняли сегодня, 30 января, депутаты регионального парламента на очередной сессии.

Законопроект разработан областным комитетом по природным ресурсам и экологии в соответствии с положениями федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях».

В зонах природных парков, имеющих экологическое, культурное или рекреационное назначение, могут быть установлены запреты и ограничения экономической и иной деятельности. При этом природные комплексы и объекты могут использоваться в природоохранных, рекреационных, просветительских, научных и культурных целях, а также для регулируемого туризма.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что создание природных парков будет способствовать гармоничному взаимодействию природы и культуры путем сохранения ландшафта и продолжения традиционного природопользования, поддержанию жизненного уклада и хозяйственной деятельности населения, которые находятся в гармонии с природой, обеспечению возможности разв рекреации и туризма, которые соответствуют природному потенциалу территории.

Закрепление в региональном законодательстве нового понятия не потребует дополнительных расходов из областного бюджета, но в случае создания особо охраняемой природной территории регионального значения категории «природный парк» дополнительное финансирование понадобится на функционирование дирекции парка в статусе государственного бюджетного учреждения Псковской области.

Конкретные расходы на создание и содержание такого учреждения будут определены при условии создания природного парка.

Смотрите также Природный парк может появиться на Талабских островах

Ранее первый заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Татьяна Козина на заседании парламентского комитета по АПК, экологии и природопользованию сообщила, что после принятия законопроекта о введении в региональную нормативную правовую базу дополнительной категории особо охраняемых природных территорий природный парк может появиться на Талабских островах.