Общество

В Псковской области запретили отлов бездомных животных при детях

Комитет по ветеринарии Псковской области опубликовал приказ, согласно которому запрещается отлов бездомных животных в присутствии детей. Исключением являются случаи, когда животное представляет общественную опасность. Документ опубликован на сайте нормативных правовых актов области.

В документе также описан механизм отлова животных, не имеющих хозяина, в том числе способы их транспортировки. Указывается, что при отлове необходимо использовать только те технические средства и приспособления, которые не приведут к увечьям, травмам или гибели животных. Также лица, проводящие отлов, обязаны вести видеозапись процесса, транспортировать и передать животных в приюты или вернуть хозяевам.

Отлов животных производится на основании письменной или устной заявки, поступивший в комитет по ветеринарии или подведомственные ему учреждения.

Также отмечается, что при размещении животных размер клетки или отсека должен обеспечивать возможность принятия животными естественного положения, в том числе возможность ложиться и вставать При размещении нескольких животных в одном отсеке такие возможности должны быть предусмотрены для всех животных одновременно без причинения вреда друг другу.

Ежедневно по окончании работ по отлову и транспортировке животных без владельцев кузов транспортного средства, а также оборудование и клетки подлежат мойке и дезинфекции.

В документе отмечается, что непрерывное нахождение животного в в транспортном средстве не должно превышать 8 часов при температуре воздуха в отсеке с животными от -10 до +25. Животным должны предоставляться корм и питьевая вода не реже 1 раза в 4 часа. А при температуре ниже -10 и вышел +25 животные не должны находится в транспортном средстве более 3 часов подряд.