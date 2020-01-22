Общество

Стимулирующую надбавку к зарплате будут получать удостоенные званий заслуженных работников в Псковской области

Депутаты регионального парламента в поддержку инициативы губернатора внесли изменения в закон «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект закона приняли сегодня, 30 января, депутаты регионального парламента на очередной сессии.

С целью поощрения работников государственных организаций области, которые удостоены званий «Заслуженный педагогический работник Псковской области», «Заслуженный работник культуры Псковской области», «Заслуженный деятель искусств Псковской области» и «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области», установлена стимулирующая выплата в виде надбавки за звание.

Надбавка в размере 5 тысяч рублей устанавливается по основному месту работы независимо от размера занимаемой ставки. При наличии у работника двух и более почетных званий устанавливается одна надбавка по выбору работника.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Напомним, решение об установлении почетных званий «Заслуженный педагогический работник Псковской области», «Заслуженный работник культуры Псковской области», «Заслуженный деятель искусств Псковской области» и «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области» было принято месяцем ранее на 38-й сессии регионального парламента.

Некоторые депутаты высказывали опасение, что обладатели федеральных званий почувствуют себя ущемленными по сравнению с региональными заслуженными специалистами.