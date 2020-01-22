Общество

Количество получателей социальной выплаты среди многодетных семей увеличили в Псковской области

Депутаты областного Собрания внесли изменения в областной закон «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей», которые увеличили количество семей, имеющих право на получение мер социальной поддержки. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение парламентарии единогласно приняли сегодня, 30 января, на очередной сессии Псковского областного Собрания.

Согласно обновленной редакции закона среднедушевой денежный доход семьи для получения ежемесячной денежной выплаты будет сравниваться не со среднедушевым денежным доходом по Псковской области, рассчитанным территориальным органом статистики, а с двукратной величиной прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в области за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением такой выплаты.

Принятие этой нормы позволит увеличить количество семей, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Для сравнения: среднедушевой денежный доход на 2020 год составляет 23880 рублей, а размер двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения - 24552 рубля.

Кроме того, предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям со среднедушевым денежным доходом ниже двукратной величиной прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, позволит получать субсидии из федерального бюджета областному бюджету на софинансирование денежных выплат многодетным семьям.

Добавим, в областном бюджете 2020 года на ежемесячные денежные выплаты на третьего или последующих детей предусмотрено 513 млн 487 тысяч рублей, в том числе средства в сумме 508 млн 352 тысяч рублей будут предоставлены в форме субсидий из федерального бюджета.