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Общество

Псковские депутаты приняли в первом чтении закон об ответственности за надругательство над госсимволами

30.01.2020 12:23|ПсковКомментариев: 0

Депутаты областного Собрания приняли в первом чтении законопроект по внесению изменений в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».  Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение парламентарии приняли сегодня, 30 января, на очередной сессии Псковского областного Собрания при 38 - за, 1 - против  и 1 воздержавшемся.

Депутат Псковской городской Думы Олег Брячак («Справедливая Россия»), представляя законопроект коллегам из регионального парламента, отметил, что, по его мнению, никому не нужно объяснять, насколько важны для страны и Псковской области государственные символы.

«Депутаты гордумы - очень профессиональные и внимательные специалисты, они обнаружили недочеты в действующем законодательстве в плане ответственности для юридических лиц за надругательство над госсимволами. Кроме того, мы приводим в соответствие штрафы за неправомерные действия - за надругательство над флагом или гербом. Эти штрафы вводятся не просто так. Но иногда депутаты должны проявлять твердость, не всегда законы, которые мы принимаем, должны быть популярны», - заявил депутат.  

Он особо подчеркнул, что данный законопроект не потребует денег из областного бюджета, а пользу принесет.

«Бабушку штрафовать за то, что она яблоки на трассе продает, - неправильно, а наказывать за глумление над государственными символами - это правильно», - добавил Олег Брячак.

Отвечая на вопросы депутатов, он сообщил, что анализ посягательств на герб, флаг и гимн в Псковской области не проводился. «Такой статистики мы не проводили, но в соцсетях замечены умельцы, которые искажают нашу символику. Теперь они получат штраф в 5000 рублей, а не в 500. Тот, кто захочет, к примеру, сжечь флаг региона, теперь тоже задумается, что теперь он за такое заплатит гораздо больше», - прокомментировал Олег Брячак.

Председатель парламентского комитета по законодательству Владимир Яников отметил, что представленный законопроект следует доработать с учетом замечаний правового комитета областного Собрания депутатов. Он предложил принять проект закона в первом чтении и доработать его до следующей сессии. Большинством голосов депутаты поддержали это решение и проголосовали в поддержку проекта закона в первом чтении.

 

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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