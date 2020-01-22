Общество

Семь новых молодых парламентариев отберут на конкурсной основе в Псковской области

У желающих войти в состав Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов появилась возможность принять участие в конкурсе на замещение семи вакантных мест. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 39-й сессии регионального парламента, постановление о дополнительном наборе принято сегодня, 30 января.

Отметим, что персональный состав Молодежного парламента был утвержден в декабре 2019 года. В него вошли 22 партийных представителя - свои кандидатуры предложили региональные отделения партий, имеющих мандаты в областном Собрании, а также 15 человек, успешно прошедших конкурсный отбор.

В связи с тем, что состав Молодежного парламента определен в количестве 44 человек объявлен дополнительный конкурсный отбор.

Напомним, для участия в конкурсе кандидат в члены Молодежного парламента не позднее срока, установленного распоряжением Собрания, должен представить в Собрание пакет документов, включающий справку-объективку, подписи граждан в возрасте от 18 до 35 лет, поддерживающих выдвижение кандидатуры, рекомендательное письмо от общественных организаций, политических партий, органов государственной власти или местного самоуправления, а также проект, отражающий актуальные проблемы современной молодежи или эссе на тему развития молодежного самоуправления в Псковской области.