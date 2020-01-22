Общество

Сергей Кулаков назначен членом избирательной комиссии Псковской области

Руководитель аппарата администрации Псковского района, экс-кандидат в губернаторы от Партии пенсионеров Сергей Кулаков назначен членом регионального избиркома. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 39-й сессии регионального парламента, такое решение приняли сегодня, 30 января, депутаты Псковского областного Собрания в ходе тайного голосования при 32 голосах – за и 8 – против.

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Отметим, ранее в телеграм-каналах высказывались предположения, что Сергей Кулаков заменит в облизбиркоме Ивана Патлача, 24 января покинувшего должность заместителя председателя Избирательной комиссии Псковской области. Однако на заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению Сергей Кулаков заверил, что не планирует претендовать на эту должность.

Сергей Кулаков родился в 1975 году в Палкинском районе. Окончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института. Долгое время занимался предпринимательской деятельностью. Сейчас проживает в Пскове. Женат. Воспитывает сына и дочь.