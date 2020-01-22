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Депутаты досрочно прекратили полномочия члена псковского облизбиркома Ивана Патлача

Депутаты Псковского областного Собрания досрочно прекратили полномочия члена Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса Ивана Патлача. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение парламентарии приняли сегодня, 30 января, на очередной сессии Псковского областного Собрания.

Напомним, заместитель председателя областной Избирательной комиссии Иван Патлач заявил о сложении полномочий на заседании избиркома 24 января.

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В связи со сложением полномочий зампредседателя облизбиркома депутаты регионального парламента утвердили проведение конкурса по замещению вакантного места в составе Избирательной комиссии Псковской области. Предложения от кандидатов принимаются до 25 февраля.