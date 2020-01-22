Общество

Население Северо-Запада продолжает сокращаться

Население регионов Северо-Западного федерального округа продолжает сокращаться, следует из данных территориальных органов федеральной службы государственной статистики, пишет «Интерфакс».

Так, население Мурманской области на начало 2020 года составляет 741 тыс. человек, что на 7 тыс. меньше, чем годом ранее. Причем отток населения наблюдается только из городов - численность сельского населения осталась прежней (58 тыс. человек).

Население Коми за год сократилось на 10 тыс. человек. Так, на начало 2020 года в регионе проживает 820 тыс. человек (годом ранее в население республики составляло 830 тыс. человек).

По данным Псковстата, численность населения Псковской области за год уменьшилось на 4 тыс. На начало года в регионе проживает 626 тыс. человек. Годом ранее этот показатель составлял 630 тыс. человек.

В Новгородской области за год убыло 4 тыс. человек (596 тыс. проживает в области в начале 2020 года и 600 тыс. - в 2019 году).

Население Карелии в настоящее время составляет около 614 тыс. человек, что на 4 тыс. меньше, чем годом ранее.

Данные о населении Архангельской, Ленинградской, Калининградской, Вологодской областей и Ненецкого автономного округа на начало 2020 года на сайтах территориальных органов государственной статистики в настоящее время не опубликованы.

Ранее сообщалось, что в 2018 году население регионов Северо-Запада России также сократилось. В лидерах тогда оказались Коми и Вологодчина.