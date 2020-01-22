Общество

Михаил Ведерников обсудил с детским омбудсменом реализацию новых мер соцподдержки по итогам послания президента РФ

Губернатор Михаил Ведерников в четверг, 30 января, провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

В первую очередь речь зашла о реализации поручений президента Российской Федерации по итогам его послания Федеральному Собранию, которые касаются расширения мер социальной поддержки. Наталия Соколова сообщила, что резко увеличилось число обращений от граждан с вопросами по их предоставлению и оформлению. В связи с этим детский омбудсмен выступила с предложением усилить информирование населения.

Глава региона обратил внимание, что в этом направлении работа уже ведется. Будут разработаны единые памятки, раскрывающие особенности предоставления новых мер поддержки, а также информационные брошюры для всех категорий льготников.

Кроме того, в ходе общения стороны подвели основные итоги деятельности детского омбудсмена в прошлом году, наметили перспективные направления для дальнейшей совместной работы. Так, Наталия Соколова проинформировала, что за прошлый год от граждан поступило почти 300 обращений, что существенно больше, чем в 2018 году.

Глава региона поинтересовался, что именно больше всего беспокоит население. Детский омбудсмен пояснила, что в большинстве случаев обращаются с актуальными для них вопросами системы образования, обеспечения безопасности несовершеннолетних, а также с просьбами подключиться к урегулированию отношений из сферы семейного права. «Все были услышаны. Для каждого проведены консультации, к решению вопросов подключены компетентные органы», - заметила Наталия Соколова.

Особое внимание участников встречи было уделено вопросам профилактики. В этой части детский омбудсмен рассказала о разработанной межведомственной программе «Безопасность детей в современном мире», которая осуществляется совместно с органами системы профилактики.

Наталия Соколова также сообщила, что в прошлом году образован Общественный детский совет, и представила губернатору памятки для школьников, которые разработаны совместно с детьми. На них - телефон доверия для ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также контакты полезных сообществ в соцсетях.

Кроме того, налажено сотрудничество с ПсковГУ в части проведения исследований по актуальным социальным и психолого-педагогическим темам, что позволит лучше понимать современных детей, выработать рекомендации для специалистов, которые работают с несовершеннолетними.

Глава региона положительно оценил проделанную работу, отметив важную роль развития системы профилактики, предупреждения противоправных действий в отношении несовершеннолетних, а также выразил надежду на продолжение конструктивной совместной работы.