Общество

Путин поручил к 1 марта представить предложения о выплатах для ветеранов ВОВ

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 марта представить предложения о единовременных выплатах инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение он дал по итогам заседания Российского организационного комитета «Победа».

Как передает ТАСС, глава государства отметил, что выплаты в связи с приближающимся 75-летием Победы должны получить также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, постоянно проживающие в России, а также те, кто постоянно проживает в Латвии, Литве и Эстонии.

Владимир Путин ранее заявил, что единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и всем приравненным к ним категориям составит 75 тыс. рублей, труженикам тыла - 50 тыс. рублей.