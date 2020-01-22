Общество

Россия переместилась со второго на 20 место в мире по доле заключенных

Россия за последние 10 дет достигла минимального показателя по числу заключенных и переместилась со второго на 20 место в мире по числу заключенных на 100 тыс. жителей. Об этом заявил директор ФСИН России Александр Калашников, пишет ТАСС.

«В 2019 году численность лиц, находящихся в учреждениях (уголовно-исполнительной системы), сократилась еще почти на 40 тыс. и составила 524 тыс. человек. Это минимальное значение за всю новейшую историю Российской Федерации», - сообщил Калашников, выступая на расширенном заседании коллегии УФСИН по Москве.

«По данным Международного центра исследования тюрем, по количеству заключенных на 100 тыс. населения Россия сместилась со второго на 20-е место в мире», - отметил он.

Глава ФСИН России напомнил, что 10 лет назад на заседании Госсовета в Вологде были приняты решения, определившие развитие уголовно-исполнительной системы. «В результате пенитенциарная система России вступила на путь серьезных преобразований, деятельность службы получила вектор движения в сторону гуманизации», - подчеркнул он.

По его словам, за минувшее десятилетие «была проделана большая работа по совершенствованию федерального законодательства и ведомственного нормативного правового обеспечения», удалось значительно улучшить условия содержания, медицинского обеспечения, модернизировать систему охраны и надзора, ввести новые методы социальной работы, успешно реализованы на практике новые виды мер пресечения и наказаний - домашний арест, исправительные и принудительные работы.

«Сегодня система исполнения наказаний находится под пристальным вниманием общества, и наша задача - сделать все возможное, чтобы не допустить нарушений прав человека, неукоснительно соблюдать требования законодательства», - потребовал директор ФСИН. Он призвал также к взаимодействию с правозащитниками. «Необходимо активно сотрудничать с теми правозащитниками, кто не на словах, а на деле искренне старается изменить ситуацию в наших учреждениях к лучшему», - отметил он.