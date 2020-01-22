Общество

Василий Осипов призвал глав районов стремиться к 100% выполнению краткосрочной программы капремонта

Заместитель губернатора Василий Осипов призвал глав районов контролировать проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, чтобы в 2020 году достичь 100% показателя исполнения краткосрочной программы. Об этом стало известно на рабочем совещании, участие в котором приняли представители органов исполнительной власти, регионального оператора «Фонд капитального ремонта», а также руководители муниципалитетов в режиме видеоконференцсвязи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, вице-губернатор акцентировал внимание на сложностях в реализации краткосрочных планов по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. Из-за небольшого количества подрядных организаций на территории региона конкурсы на проведение работ зачастую признаются несостоявшимися, а работающие подрядчики не всегда укладываются в сроки и выполняют работы с надлежащим качеством. Все это ведет к невыполнению целевых показателей.

Как отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко, на текущий год запланирован ремонт порядка 330 конструктивных элементов в 238 многоквартирных домах. На эти цели выделено порядка 495 млн рублей.

«Региональным оператором объявлены электронные аукционы работ по разработке проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы по 234-м многоквартирным домам. По еще 4-м зданиям аукционы не объявлены, потому что в Фонд не поступили необходимые документы от собственников жилья и муниципалитетов», - обратил внимание Виктор Иващенко. В свою очередь Василий Осипов поручил представителям районов, в которых находятся данные объекты, предоставить необходимые документы в самое ближайшее время.

Также участники обсудили вопрос собираемости взносов на капитальный ремонт с собственников жилья и органов местного самоуправления за муниципальное жилье. Василий Осипов подчеркнул, что в среднем по области процент собираемости составляет порядка 80%, что ниже общероссийского уровня. Среди лидеров по оплате оказались Дновский, Куньинский, Невельский, Новосокольнический, Опочецкий, Пустошкинский, Усвятский районы. В числе отстающих - Дедовичский, Новоржевский, Струго-Красненский, Печорский, Пыталовский районы. По муниципальной собственности собираемость составляет порядка 92%.

«Если в районе низкая собираемость, то рано или поздно у Фонда капитального ремонта Псковской области не будет средств, чтобы включать многоквартирные дома муниципалитета в краткосрочные и перспективные планы. Это необходимо учитывать», - заметил заместитель губернатора.

Василий Осипов добавил, что к должникам будут применяться штрафные санкции, в том числе с 1 апреля к сумме задолженности будет начисляться пеня. Вице-губернатор поручил руководителям муниципалитетов провести серьезную информационную работу с населением, в том числе довести последствия неуплаты платежей за капремонт.

Во время рабочего заседания участники также осудили вопросы подключения многоквартирных домов к газоснабжению. Руководитель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко отметила, что на эти цели в текущем году выделено 25 млн рублей. Соответствующие лимиты до трех районов - Куньинского, Новосокольнического и Дедовического, доведены. «К сожалению, у нас за прошлый год были случаи неосвоения бюджетных средств, поэтому, если мы не увидим конкретных действий со стороны муниципалитетов до 1 июля, средства будут перераспределены тем, кто сможет провести соответствующие работы», - подчеркнула она.

Руководитель профильного комитета также прокомментировала информацию о повышении цен на сжиженный газ, реализуемый в баллонах. Ранее об этом, в том числе и в социальных сетях, жаловались жители разных районов Псковской области. «Цена на газ осталась прежней, однако органы исполнительной власти по решению антимонопольной службы не могут тарифицировать стоимость доставки баллонов до потребителя. С этим связано повышение цены», - отметила Елена Пилипенко и добавила, что с этим столкнулись и в других субъектах России. Представители комитета уже работают по этому вопросу с антимонопольной службой на региональном и федеральному уровне.