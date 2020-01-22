Общество

Псковскую таможню ожидает реформирование

Реформирование в Псковской таможне завершится к ноябрю 2020 года. В соответствии с приказом Минфина России от 9 января 2018 года №2 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реформированию системы таможенных органов в период с 2018 по 2020 год», а также детальным планом действий ФТС России по реализации «дорожной карты», утвержденным руководителем ФТС России Владимиром Булавиным, детальным планом мероприятий по реформированию таможенных органов Северо-Западного таможенного управления на период 2018-2020 годов, предусмотрены мероприятия по преобразованию Псковской таможни в таможню фактического контроля. «Дорожная карта» утверждена по поручению бывшего председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в целях концентрации процесса электронного декларирования в 2018-2020 годах во вновь создаваемых таможенных органах, размещаемых исключительно на площадях, находящихся в государственной собственности.

Сохранение структуры Псковской таможни в качественном составе, способном выполнять поставленные перед таможенным органом задачи является основной целью в условиях реализации Комплексной программы развития ФТС России на период до 2020 года. Комплексная программа предусматривает 18 направлений развития таможенных органов. Одним из основных направлений является формирование «электронной таможни» и использование электронного взаимодействия с участниками внешнеэкономической деятельности по вопросам представления и получения информации, необходимых документов, сведений и услуг, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской таможни.

В соответствии с критериями, определяющими деятельность региональных «электронных таможен» и таможен фактического контроля, положениями действующих нормативных актов, компетенция таможенных постов фактического контроля ограничивается преимущественно проведением фактического таможенного контроля, обработкой запросов внутренних таможенных органов (Центров электронного декларирования), сверкой сведений в электронной декларации на товары с представленными при ввозе/вывозе документами, а также, декларированием определенных таможенных процедур.

Псковской таможней мероприятия по подготовке к реформированию начаты в 2018 году. В 2020 году планируется сокращение штатной численности внутренних таможенных постов (Псковский, Печорский, Убылинский, Себежский, Великолукский таможенные посты) и аппарата управления таможни. Штатная численность таможенных постов на многосторонних автомобильных пунктах пропуска (МАПП) и железнодорожных пунктах пропуска (ЖДПП) останется неизменной.

На данный момент в Псковской таможне в наличии 175 вакансий. На таможенных постах, расположенных в МАПП и ЖДПП, имеется достаточный резерв вакантных должностей для должностных лиц внутренних таможенных постов, замещающих должности, подпадающие под реорганизацию. Кроме того, должностные лица могут рассмотреть предложения трудоустройства и в другие таможенные органы Российской Федерации.