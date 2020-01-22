Общество

Свободные деньги из бюджетов регионов предложили направлять на инфраструктуру в сельском хозяйстве

Минфин разработал правила, в соответствии с которыми средства бюджета субъекта РФ, высвобождаемые из-за снижения задолженности по бюджетным кредитам, регионы смогут инвестировать в объекты инфраструктуры. Это следует из проекта постановления камбина на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета».

С учетом реализации положений закона о федеральном бюджете РФ на 2020-2022 годов высвобождаемые средства подлежат направлению на реализацию регионом бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в рамках новых инвестиционных проектов. Предлагаемые правила определяют условия, которым должны соответствовать такие проекты.

При этом под объектами инфраструктуры в правилах понимаются объекты транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимые для реализации инвестиционного проекта.

Как следует из документа, инвестпроекты должны реализовываться в сфере сельского хозяйства или добычи полезных ископаемых (за исключением добычи, переработки нефти, добычи природного газа, газового конденсата, оказания услуг по транспортировке нефти, газа, конденсата).

Регион сможет провести бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, взносов в уставные (складочные) капиталы юрлиц, акции (доли) которых принадлежат государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям.

Также это может быть сделано в форме предоставления субсидий юрлицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в объеме фактически произведённых ими затрат на создание объектов инфраструктуры, субсидирования процентных ставок российским организациям по кредитам, привлечённым в целях реализации новых инвестиционных проектов.

Критерии отбора новых инвестиционных проектов определяются правительственной комиссией.