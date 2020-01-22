Общество

В России организуют антикоррупционное обучение госслужащих

В России появятся федеральные и муниципальные учебные программы для госслужащих, направленные на обучение чиновников навыкам противодействия коррупции. Соответствующий закон одобрили сенаторы на пленарном заседании 30 января, сообщает «Парламентская газета».

Документ разработан правительством и обеспечивает единые подходы при дополнительном профессиональном образовании госслужащих. В ходе обучения по программам антикоррупционной тематики госслужащих проинформируют об установленных законодательством запретах и ограничениях, расскажут о том, как нужно действовать при выявлении правонарушений коррупционного характера, сформируют навыки оценки коррупционных рисков.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, программы будут разработаны для различных категорий слушателей с учётом специфики их деятельности по противодействию коррупционным и иным правонарушениям.

Также закон наделяет Минтруд полномочиями по утверждению типовых дополнительных профессиональных программ в области противодействия коррупции, а Федеральное агентство по делам национальностей - полномочиями по утверждению типовых дополнительных профессиональных программ в области государственной национальной политики РФ (для государственных и муниципальных служащих).