Общество

Россияне стали меньше смотреть телевизор

Среднесуточное время просмотра телевидения у россиян уменьшилось за 2019 год на 17 минут. Эксперты убеждены, что это связано со снижением доверия россиян к этому виду подачи информации, а также с переходом многих телеканалов в Сеть. Об этом пишет «Собеседник».

Отмечается, что за прошедший год граждане России старше четырёх лет провели дома у телевизора 3 часа 33 минуты без учёта просмотра ТВ на дачах, что на 7,4% меньше, чем в 2018 году. С дачным просмотром этот показатель составил 3 часа 40 минут.

Без учета дачного просмотра наибольшее снижение времени просмотра (на 23 минуты) зафиксировано среди возрастной категории 35-44 лет. На 21 и 20 минут стали меньше смотреть ТВ аудитории 55-64 лет и старше 65 соответственно. Меньше всего время просмотра сократилось у детей в возрасте от 4 до 11 лет (на 15 минут).