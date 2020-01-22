Общество

Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет «Лента.Ру» со ссылкой на ТАСС и Кремль.

Глава государства поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбления. Также, по его мнению, необходимо усовершенствовать механизмы опровержения ложной информации. При этом не уточняется, в отношении кого будет ужесточено наказание и за какие именно оскорбления.

Поручение должно быть исполнено до 1 июля текущего года. Известно, что российский лидер принял соответствующее решенеи по итогам заседания президентского совета по правам человека от 10 декабря.