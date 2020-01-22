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Общество

Озвучены регионы, где дети чаще всего становятся жертвами преступлений

30.01.2020 16:22|ПсковКомментариев: 0

Чаще всего дети подвергаются преступлениям в Челябинской, Кемеровской и Свердловской областях. Об этом пишет News.ru, ссылаясь на данные МВД России за первое полугодие прошлого года.

Отмечается, что в Челябинской области пострадали две тысячи несовершеннолетних, в Кемеровской — 1700, в Свердловской — 1600. В Пермском крае и Башкортостане жертвами стали около 1600 детей.

Меньше всего пострадавших в Ингушетии (26 человек), Ненецком (41) и Чукотском (44) автономных округах.

В первом полугодии 2019 года от рук злоумышленников в России пострадали 57 100 детей, этот показатель за пять лет вырос на 17%.

Источник: Псковская Лента Новостей
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