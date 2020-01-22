Общество

Раскрываемость изнасилований в Псковском регионе в 2019 году составила 100%

30 января в следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области состоялось заседание коллегии, на котором были подведены итоги работы ведомства за 2019 год и намечены планы на предстоящий отчетный период, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В заседании, которое прошло под председательством руководителя регионального управления генерал-майора юстиции Петра Крупени, также приняли участие первый заместитель главы региона Вера Емельянова, федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, и.о. председателя областного суда Алексей Лебедев, прокурор Псковской области Сергей Белов, начальник УФСБ России по Псковской области Алексей Кальян, начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников, начальник Управления Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов, Уполномоченный по правам человека в региона Дмитрий Шахов и детский омбудсмен Наталия Соколова.

С основными показателями работы управления за отчетный период участников заседания познакомил Петр Крупеня. Он отметил, что в истекшем году особое внимание уделялось профилактике преступлений, в первую очередь совершенных в отношении несовершеннолетних. На постоянном контроле находилась работа по восстановлению нарушенных трудовых прав граждан и возмещению ущерба, причиненного преступными посягательствами. В тесном взаимодействии с надзирающими прокурорами и правоохранительными органами области удалось достигнуть отдельных положительных результатов. «Раскрываемость изнасилований составила – 100%, а убийств и причинений вреда здоровью со смертельным исходом близка к этому показателю. Совместно с коллегами из УМВД раскрыто 3 убийства прошлых лет», - подчеркнул он. Отметим, что речь идет об убийстве малолетней девочки в 2011 году, а также предпринимателя в 2012 году и двух пожилых женщин в 2014 году. Первое уголовное дело находится на завершающем этапе расследования, по двум другим вынесены обвинительные приговоры.

В завершение выступления Петр Крупеня поблагодарил за взаимодействие администрацию Псковской области, прокуратуру, полицию, федеральную службу безопасности и институт уполномоченных.

Прокурор Псковской области Сергей Белов с положительной стороны отметил подробный доклад руководителя управления, в котором правильно определены приоритеты, поблагодарил его и весь личный состав за положительные тенденции по конкретным направлениям деятельности и уголовным делам. Обратил внимание на вопросы, требующие разрешения в ходе дальнейшей совместной работы.

От губернатора Псковской области Михаила Ведерникова выступила его первый заместитель Вера Емельянова. Передала приветственные слова от главы региона, отметив тесное и плодотворное сотрудничество следственного управления и администрации области по различным вопросам в формате рабочих групп и комиссий.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова отдельно отметила неравнодушное отношение к детским проблемам лично Петра Николаевича, даже если их решение не входит в компетенцию следственных органов Следственного комитета. Привела примеры успешного взаимодействия с сиротскими учреждениями, а также своевременное оказание помощи детям и их семьям при выходе из кризисной ситуации экспертом (психологом) отдела криминалистики следственного управления.

Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников, чье ведомство, отметил последний, теснее других взаимодействует с СК, внес предложение в проект решения коллегии по совершенствованию работы с преступлениями несовершеннолетних.

Дмитрий Шахов, уполномоченный по правам человека в регионе, отметил самый низкий процент поступающих к нему обращений по вопросам деятельности ведомства.

Алексей Лебедев, и.о. председателя Псковского областного суда, довел до сведения почетного президиума, членов коллегии и других приглашенных лиц позицию суда по отдельным вопросам.

Во второй части мероприятия по результатам работы за год заслушаны руководители территориальных следственных отделов.