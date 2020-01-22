Общество

XII Свято-Тихоновские педагогические чтения пройдут в Великолукской епархии

С 1 по 5 февраля 2020 года в Великих Луках пройдут ХII Свято-Тихоновские педагогические чтения «Духовное наследие Великой Победы. Долг. Честь. Память». Организаторами чтений традиционно выступают управление образования администрации города Великие Луки и отдел религиозного образования и катехизации Великолукской епархии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в информационно-аналитический отделе Великолукской епархии, открытие ХII православных Свято-Тихоновских чтений состоится 1 февраля в храме святителя Тихона патриарха Всероссийского города Великие Луки, где пройдет Божественная литургия. Начало богослужения в 9.00. Адрес храма: город Великие Луки, микрорайон «Дружба», улица Гражданская, дом 18, корпус 1.

В программе чтений: единый урок; семинары для заместителей руководителей общеобразовательных учреждений, педагогов ОДНКНР, ОПК, педагогов дошкольного образования, учителей истории общеобразовательных учреждений; мастер-класс для педагогов дошкольного образования; открытое заседание творческой студии Озарение «Священная война»; экскурсионно-просветительская и экскурсионно-волонтерская поездки.

А также, 4 февраля, Торжественный вечер в рамках ХII православных Свято-Тихоновских педагогических чтений, в Великолукском драматическом театре. Начало мероприятия в 17.00.

Предполагается, что в Чтениях примут участие руководители образовательных учреждений, педагоги, преподаватели духовно-нравственных дисциплин, представители духовенства, педагоги дошкольного образования, учащиеся школ и воспитанники детских садов.