Общество

Житель Дновского района приговорен к условному сроку за неуплату алиментов

Прокуратурой Дновского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Дновского района. Приговором районного суда от 21 января он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, установлено, что гражданин, будучи привлеченным 18 марта 2019 года к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов, в период с 30 марта по 10 ноября прошлого года также не производил выплат алиментов на свою несовершеннолетнюю дочь, в результате чего за указанный период образовалась задолженность по алиментам на сумму свыше 80 тысяч рублей.

Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке судебного производства. За совершенное преступление Дновского районного суда жителю Дновского района назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 месяца.

На основании ст. 73 УК РФ основное наказание назначено условно с испытательным сроком 1 (один) год, в течение которого судом наложены следующие ограничения: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться в указанный орган 1 раз в месяц на регистрацию.

Приговор суда не вступил в законную силу.