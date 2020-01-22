Общество

Представители общественно-наблюдательной комиссии посетили ИК-5 и СИЗО-2

Исправительное учреждение №5 и следственный изолятор №2 УФСИН России по Псковской области посетили представители общественно-наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания - Игорь Романов, Владимир Болдышев и помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС Максим Галактионов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В СИЗО-2 члены комиссии посетили медицинскую часть и общежитие отряда по хозяйственному обслуживанию, столовую, камеры, в которых содержатся женщины и несовершеннолетние, помещения карцеров.

После обхода представители общественности побеседовали с осужденными, где поинтересовались условиями содержания, труда и заработной платы, качеством приготовления пищи, медицинского обслуживания и работы магазина.

В ходе визита в ИК-5 общественники посетили штрафной изолятор, банно-прачечный комбинат, карантинное отделение, медицинскую часть, помещения школы и библиотеки, отряды осужденных, столовую, где были сняты пробы пищи. А затем провели прием осужденных по личным вопросам.

В заключение визита, при участии Игоря Романова и Псковского отделения «Ассоциации юристов России», в учреждения были переданы книги для пополнения библиотечного фонда.