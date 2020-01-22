Общество

Более 90 псковских курсантов выпускных курсов отправились в загородный учебный центр

Сегодня участники учений «Итог –2020», отработав алгоритм действий групп управления в случае возникновения в исправительном учреждении чрезвычайных обстоятельств и спланировав мероприятия с целью их ликвидации и нормализации обстановки, выехали в загородный учебный центр образовательной организации для демонстрации там навыков и умений, полученных при обучении в вузе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Напомним, что вчера в Псковском филиале Академии ФСИН России одновременно с Академией ФСИН России (город Рязань) стартовали комплексные учения.

В течение десяти дней курсанты выпускных курсов, обучающиеся по специальности «Правоохранительная деятельность» и направлению подготовки «Юриспруденция» в условиях непрерывно развивающихся событий в игровой форме и с распределением ролей будут выполнять различные задания, воспроизводя ситуации, реально возникающие в практической деятельности сотрудников исправительных учреждений. Помогать в этом обучающимся будет профессорско-преподавательский состав Псковского филиала академии, а также сотрудники ИК-2, ИК-4, отдела конвоирования и отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области, практические работники других территориальных органов ФСИН России.

31 января и 1 февраля в загородном учебном центре Псковского филиала академии курсанты в условиях, максимально приближенных к реальным, где учитывается все: местность, спецсредства и даже униформа – продемонстрируют на практике сформированные за годы обучения в вузе навыки по организации действий групп боевого порядка в специальных операциях при чрезвычайных обстоятельствах социального характера, оперативно-розыскной деятельности.