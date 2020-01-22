Общество

Мастер - класс по самоадвокатированию провели юристы для жителей Красногородска

Псковское отделение «Ассоциации юристов» в рамках социального проекта «Территория права» провело для жителей Красногородска мастер-класс. Цель социального проекта - правовое просвещение и развитие навыков самоадвокатирования жителей районов Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации.

В ходе презентации проекта руководитель аппарата Ассоциации Неля Лебедева отметила: «В решении любого юридического вопроса многое решает правильно выбранная стратегия. Порой, при полной уверенности в правоте действий, неграмотно, с юридической точки зрения, составленное обращение (письмо, заявление) дает отрицательный результат. При необходимой поддержке, самоадвокатирование, как навык, способен сформировать в себе каждый. Поэтому мы будем учить самым элементарным навыкам, которые помогут участникам обучения защищать свои интересы».

В обучении приняли участие юристы, имеющие большой опыт работы в разных отраслях права. Так нотариус Красногородского Нотариального округа Наталья Анисимова осветила актуальные вопросы нотариата, обратив внимание слушателей на некоторые тонкости которые всегда нужно учитывать. Например, что договор дарения практически невозможно отменить; что наследуется не только имущество, но и долги; что при сделках с недвижимостью нужно внимательно изучать договор и консультироваться с юристами, в том числе можно получить грамотную консультацию и у нотариусов которые есть во всех районах.

Затем с обзором Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» выступила адвокат Анна Здановская, которая рассказала, какие категории граждан и по каким вопросам могут получить бесплатную юридическую помощь. Она так же обратила внимание участников, что адвокаты работают во всех районах, но для получения услуги необходимо будет предоставить правоподтверждающие документы. О других возможностях получения государственных услуг и различных он-лайн сервисах помогающих получить необходимую информацию, направить сообщение о своей проблеме, получить разъяснения и помощь в решении вопросов -рассказал Семен Никонов.

Во второй части мероприятия юристы провели профилактическую беседу на тему: «как не стать жертвой мошенников». Отметим, что тема была предложена самими участниками в связи с большим количеством таких случаев в области.

По завершении мероприятия все участники мастер-класса получили информационные пакеты с брошюрами по юридическим вопросам и образцами документов.

Отметим, что при реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.