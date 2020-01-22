Общество

Губернатор поздравил блокадников Ленинграда с годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Торжественное мероприятие, посвященное 76-й годовщине освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков, состоялось в четверг, 30 января, в Городском культурном центре Пскова. В этот памятный день вместе собрались представители региональной и городской власти, члены Псковской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда», ветераны Великой отечественной войны, курсанты, студенты и школьники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова ветеранов-блокадников с годовщиной освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков поздравила первый заместитель Вера Емельянова. Она зачитала поздравительный адрес главы региона, в котором он выразил благодарность воинам-фронтовикам и труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда — всем, кто защищал город, кто сражался и работал во имя свободы и независимости Родины.

«Дата снятия блокады Ленинграда — это праздник и день скорби не только для каждой семьи Санкт-Петербурга, но и для каждого россиянина. Память о 900 днях героической обороны Северной Столицы затронула каждого из нас. Чудовищные подробности осады оставили глубокий след в нашем культурном коде. Голод, холод, непрекращающиеся бомбежки и артобстрелы, потери родных и близких не сломили дух ленинградцев, как не сломили и всю страну. Наши защитники выстояли, победили и подарили счастье жить и работать под мирным небом», — добавил Михаил Ведерников и пожелал легендарным защитникам Ленинграда благополучия, мира и добра.

Вера Емельянова вручила букет цветов председателю Псковской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда» Ларисе Кравцовой и от себя добавила: «Мы не можем оценить в полной мере тех подвигов, которые вы совершили. Трудно понять и представить, что тогда происходило. Мы верим, что ваш вклад и сегодня является победой в том, что вы живете, рассказываете нам свои истории, показываете свои фотографии. Это позволит сохранить правду, веру и надежду на то, что наше государство всегда будет могучим, и мы его никогда никому не отдадим».

В концерте приняли участие творческие коллективы Пскова, которые выступили с трогательными вокальными и хореографическими номерами. Зрителям также был презентован фильм об истории Ленинграда во время блокады.