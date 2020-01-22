Общество

Актив «Единой России» в районах Псковской области включается в работу по Посланию президента

Актив «Единой России» в районах Псковской области включается в работу по реализации Послания президента. Предстоящие изменения и главные задачи секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский обсудил 30 января с единомышленниками в трех районах - Великолукском, Локнянском и Бежаницком, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

В ходе встреч с однопартийцами Козловский подчеркнул, что «Единая Россия» окажет максимальное содействие в реализации всех намеченных планов. Основные тезисы Послания, напомнил он, - это создание новых мест в детских садах и школах, дополнительные выплаты семьям с детьми и учителям, повышение доступности медицинских услуг. «Все эти инициативы направлены на обеспечение благополучия людей», - отметил лидер псковской «Единой России».

Особое внимание он призвал уделить событию, которое произойдет в апреле 2020 года, и привлечь граждан к участию в общероссийском голосовании за изменения в Конституцию РФ, чтобы как можно больше людей выразили свою позицию.

«Все изменения, происходящие в нашей стране с начала года, нацелены на активизацию работы и экономики. Мы видим, что перед нами стоят новые задачи. Мы, как партия, на которую опирается президент Владимир Путин, постараемся оказать всестороннюю помощь, - обратился Козловский к собравшимся. - Хотелось бы, чтобы мы с вами напряглись и в одной связке отработали этот год достойно». В ответ политический актив заявил о готовности активно участвовать в реализации проектов на местах.

В продолжение разговора присутствующие озвучили ряд вопросов, большая часть из которых касается социальной сферы. Вместе с Александром Козловским они рассмотрели возможные варианты их решения.

«Взаимодействие власти и общества обязательно, - сказал секретарь регионального отделения «Единой России». - Наши люди должны принимать участие в формировании бюджета и его распределении. В Псковской области есть такая практика, и она успешна. Каждый человек должен видеть, куда тратятся деньги, и понимать прозрачность процессов по распределению бюджета».

В настоящее время «Единая Россия» на основе лучших региональных практик уже разработала законопроект о «Народном бюджете». «Завтра состоится заседание Совета при президенте России по развитию местного самоуправления, мы планируем озвучить инициативу и сделаем все, чтобы эта практика была распространена на всю страну», - сообщил сегодня секретарь Генсовета Андрей Турчак.